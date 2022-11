A Foggia i ladri non lasciano in pace nemmeno le edicole

A Foggia non c'è pace nemmeno per le edicole. La scorsa notte ignoti hanno asportato giocatolli e varie bustine di giochi e figurine per bambini. Il furto con scasso si è verificato in via Lucera angolo viale Candelaro. Il malvivente ha divelto la saracinesca ed è entrato dentro, per poi fuggire con il maltolto. Non è la prima volta che nel mirino dei rubagalline finiscono le attività commerciali dedicate principalmente alla vendita dei giornali