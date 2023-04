Brutta avventura per 'LaSaraBooks': promuove il suo libro in Rai, ma gli rubano dispositivo medico vitale

E' ospite in Rai per presentare il suo ultimo libro ('La ragazza che scrive', edito da Mondadori Electa), ma durante la registrazione della trasmissione le rubano un dispositivo medico di vitale importanza. E la gioia di un momento da incorniciare cede il passo alla preoccupazione e allo sconforto.

E' la brutta avventura vissuta due giorni fa, dalla giovane blogger, bookstagrammer e scrittrice di Cerignola 'LaSaraBooks', al secolo Sara Ciafardoni. La ragazza, classe 2005, che gestisce una pagina Instagram e un blog con oltre 500.000 contatti, è stata vittima di un grave furto mentre era lontana da casa, per la precisione nella Capitale.

Ignoti, infatti, hanno "svaligiato" l'auto di famiglia (parcheggiata in zona Saxa Rubra, ma all’esterno dei parcheggi Rai), portandole via - tra le altre cose - anche un importante dispositivo medico, ovvero lo strumento che permette di ricaricare lo ‘stimolatore’ che oggi le garantisce di poter stare 1-2 ore seduta: “Può sembrare poco, ma per me è una grande conquista. Mi hanno tolto lo strumento che mi garantisce quella minima autonomia che, con fatica, mi sono creata negli anni, con cure e delicati interventi”, spiega la scrittrice a FoggiaToday.

Sara, infatti, combatte con una rara malattia, complicazione della spina bifida, che la costringe a letto da quando aveva otto anni. Scoperto l'accaduto, la gioia per la partecipazione alla trasmissione 'A sua immagine', con Lorena Bianchetti (in onda la prossima settimana), ha lasciato spazio al panico totale. “Hanno portato via tutto quello che era presente nell’auto: uno zaino contenente farmaci per circa 300 euro, una coperta, le valigie con i nostri vestiti, il pc di mia sorella (con tutti i dati inerenti il suo lavoro e le sue ricerche) e il mio dispositivo medico”, continua.

“Terminata la registrazione e compreso l’accaduto sono andata in panico. Sono rimasta bloccata, non riuscivo nemmeno a parlare. Per me doveva essere un momento di gioia: per la prima volta ero a Roma, non per motivi medici, e quella giornata tanto attesa si stava trasformando in un incubo”, confessa. I familiari si sono subito mobilitati avviando una serie di telefonate e contatti con i principali ospedali italiani alla ricerca di una soluzione possibile. Ricerche serrate e convulse che si sono succedute fino alla buona notizia: un dispositivo analogo era presente in un ospedale romano che è stato recuperato dai carabinieri e portato in sicurezza alla giovane bookstagrammer, ‘scortato’ dall’Arma nel traffico pre-partita (quel giorno a Roma era previsto l’incontro di calcio Lazio - Torino).

“I carabinieri intervenuti mi sono stati accanto fino a quando non mi hanno visto più serena. Sono stati degli angeli", ha commentato Sara che, come sempre, riesce a trovare il lato positivo di ogni situazione: “Al termine di quella giornata davvero difficile, nonostante la paura e la rabbia, ho voluto brindare alle cose belle comunque vissute: all’esperienza in Rai, alla grande umanità mostrata da chi si è mobilitato ed è intervenuto in mio aiuto, ai rapporti che ho stretto quel giorno”.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno per risalire ai responsabili del furto e cercare di recuperare il maltolto (anche se il timore è che sia stato già andato distrutto perché facilmente tracciabile). L’azienda Rai, intanto, ha consegnato ai carabinieri i filmati delle telecamere esterne, nella speranza che possano rivelare dettagli utili alle ricerche.