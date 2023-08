Furto in discoteca, beccato con due collanine e un coltello: 18enne foggiano nei guai

È accusato di furto e porto abusivo d'armi il 18enne foggiano denunciato nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Gallipoli, in provincia di Lecce. Come riporta LeccePrima, gli agenti sono intervenuti in una discoteca del comune salentino in seguito alla segnalazione di un furto subito da un turista campano 24enne.

È stato lui stesso a segnalare agli uomini della Polizia il giovane, prontamente fermato e perquisito. Durante il controllo, il 18enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 10 centimetri di lunghezza e di due collanine che, tuttavia, il derubato non ha riconosciuto come proprie.