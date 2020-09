Colpo da 'Dental Solutions': ladri in fuga con pc, gruppi di continuità e sanificatori d'aria

La scoperta è stata fatta stamattina alla riapertura, quando i proprietari hanno scoperto che gli uffici amministrativi della loro attività erano stati visitati dai ladri durante la notte.

I malviventi hanno portato via computer, sanificatori d'aria, cellulari e gruppi di continuità. Lo sconforto del proprietario dello studio dentistico è tanta. Per loro fortuna, i ladri si sono limitati a visitare solo gli uffici amministrativi e non i luoghi in cui ricevono i clienti.

"Inutile dirvi il disagio che abbiamo provato nel vedere i posti in cui lavoriamo ogni giorno, messi a soqquadro da queste inutili persone. Cose brutte che non dovrebbero capitare" sono le uniche parole che la proprietà dello studio riesce a rivolgere a chi, continuamente, inquina la città di Foggia.

Spetta ora ai carabinieri risalire agli autori del furto, passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che ha immortalato gli 'eroi' di questo gesto.