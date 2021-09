Giallo a Peschici: durante un concerto 'spariscono' i soldi dei parcheggi, furto da 60mila euro

Il furto sarebbe avvenuto due sere fa, quando gli uffici di piazza Pertini erano chiusi al pubblico. Gli inquirenti hanno le bocche cucite: sul punto, le forze dell'ordine mantengono il più stretto riserbo e non confermano, nè smentiscono la vicenda

E' giallo, a Peschici, per il furto di una ingente somma di denaro - circa 65mila euro - derivante dal servizio della sosta tariffata nella cittadina garganica.

Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Il furto sarebbe - il condizionale è d'obbligo - avvenuto due sere fa, quando gli uffici di piazza Pertini erano chiusi al pubblico; ignoti si sarebbero introdotti nei locali approfittando della distrazione generale di residenti e avventori della zona per lo svolgimento di un concerto.

Gli inquirenti hanno le bocche cucite: sul punto, le forze dell'ordine mantengono il più stretto riserbo e non confermano, nè smentiscono la vicenda. Silenzio anche nei corridoio di Palazzo di Città. Il denaro, pare, era stato ritirato dalle varie colonnine presenti in paese e raccolto in più contenitori. Circostanza che lascerebbe pensare che, ad agire, sarebbe stata più di una persona.