"Topi di fogna" devastano gli uffici del coworking di via Napoli. Il titolare: "Teniamo duro e andiamo avanti"

Sergio Maddalena, titolare del coworking Daruma di via Napoli, vittima di un furto con scasso avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, non ha alcuna intenzione di mollare: "Noi insistiamo, teniamo duro".

Nonostante gli ingenti danni subiti, che ammontano a qualche migliaia di euro, l'attività non chiuderà nei prossimi giorni. Anzi, si lavora alacremente per rimettere tutto in ordine e riaprire già a partire da lunedì.

I ladri, hanno sfondato porte e vetri, distrutto il sistema d'allarme, rimosso il dvr della registrazione, divelto e scassinato i distributori di alimenti e bevande, asportato televisori e altri dispositivi.

In realtà, non sarebbe l'unica attività della zona finita nel mirino dei malviventi negli ultimi giorni.

Sul posto, per un sopralluogo, è intervenuta la polizia. Ad horas il titolare formalizzerà la denuncia presso la questura di Foggia.

"C’è molto sconcerto, anche tanta abitudine purtroppo. Appena aperti avevamo subito un altro furto" spiega Maddalena a Foggiatoday: "Abbiamo fatto tanti investimenti perché in città ci fosse uno spazio a disposizione di chi sviluppa progetti e ha idee per far crescere questa terra" sottolinea.

Negli spazi Daruma vi lavorano diverse realtà: "Per fortuna hanno toccato soltanto i nostri uffici, quello mio privato è devastato".

Anche sui profili social Sergio Maddalena ha espresso tutta l'amarezza per l'accaduto: "Ringrazio i topi di fogna che stanotte sono venuti a farmi visita in ufficio. Cosa pensavate di trovare se non gli spicci dei distributori automatici? Quello valete: pochi spicci!"