Il Comune di San Severo nel mirino dei ladri: rubati e vandalizzati monitor e pc

Nella notte appena trascorsa ignoti, attraverso un ingresso secondario, ignoti di sono sono introdotti nella sala consiliare del Comune di San Severo, che risulta essere stata vandalizzata. Sono stati portati via il personal computer - che consente lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale - alcuni monitor per pc, un monitor che permette di visualizzare le riprese video delle sedute consiliari e le votazioni per i punti posti all’ordine del giorno, mentre un altro monitor è stato divelto e risulta essere gravemente danneggiato.

"Nella storia della Città di San Severo è la prima volta che si registra tale gravissimo accadimento" fanno sapere dalla sede comunale. Del fatto è stato informato il Prefetto di Foggia Valiante ed il Questore di Foggia Rossi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza.