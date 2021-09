65mila euro rubati in Comune, a Peschici è caccia ai responsabili. Il sindaco chiama tutti a rapporto: "Avvenimento grave e delicato"

Dopo il furto degli incassi del servizio della sosta tariffata (circa 65mila euro), il sindaco di Peschici, Franco Tavaglione, convoca un consiglio comunale in seduta "straordinaria e urgente". Un unico punto all'ordine del giorno: 'Episodio criminoso verificatosi nella casa comunale'.

"E' un atto politico dovuto. Credo che dibattere nel merito di un avvenimento così grave e delicato sia assolutamente necessario e doveroso. E ritengo che l'aula sia il luogo più consono", spiega il primo cittadino a FoggiaToday. L'assise - convocata il prossimo 9 settembre - sarà quindi riunita per "rispondere ad una necessità di trasparenza e chiarezza, affinchè tutti possano dare il proprio contributo e impulso alla vicenda".

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che mantengono il più stretto riserbo. "Posso dire - aggiunge il sindaco - che gli animi sono sereni e stiamo tutti collaborando, per quanto in nostro potere, in maniera decisa. Lasciamo che gli inquirenti facciano il loro lavoro". Poi lo sfogo: "Dispiace, devo aggiungere, assistere al 'chiacchiericcio da marciapiede' che sta animando in questi giorni le piazze del paese. Un chiacchiericcio avventato e imprudente".

IL CASO | Giallo a Peschici: durante un concerto 'spariscono' i soldi dei parcheggi, furto da 60mila euro

Il furto, lo ricordiamo, sarebbe avvenuto nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre, quando gli uffici di piazza Pertini erano chiusi al pubblico; ignoti si sarebbero introdotti nei locali approfittando della distrazione generale di residenti e avventori della zona per lo svolgimento di un concerto. Il denaro, pare, era stato ritirato dalle varie colonnine presenti in paese e raccolto in più contenitori. Circostanza che lascerebbe pensare che, ad agire, sarebbe stata più di una persona.