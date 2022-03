Ladri in azione nel cimitero, trafugati attrezzi utili alla manutenzione dell’area: "E' inaccettabile"

Furto al cimitero di Castelluccio Valmaggiore, dove due notti fa sono stati trafugati due decespugliatori ed un soffiatore, attrezzi utili alla manutenzione dell’area cimiteriale. Sgomento nella piccola cittadina sui Monti Dauni per la violazione di un luogo sacro da parte di malviventi senza scrupoli. “E’ una cosa inaccettabile dal punto di vista morale”, denuncia il sindaco Rocco Grilli, “che succedano questi atti in luoghi deputati al ricordo, al dolore e alla preghiera. Ma voglio ricordare che prima di tutto è un reato perseguibile penalmente. Faremo tutto il possibile per individuare al più presto i colpevoli”