Vergognoso a Foggia: rubate scorte di cibo per animali nell'oasi dei 'Guerrieri con la coda'

Il presidente dell'Associazione Guerrieri con la Coda di Foggia comunica con rammarico che nella notte tra l'8 e il 9 febbraio, l'oasi dell'associazione ha subito un furto. Dei ladri hanno scavalcato il cancello ed hanno rubato le scorte di cibo degli animali.

La presidente dell'associazione ha prontamente esposto denuncia presso la Polizia di Stato di Foggia e sta collaborando con le autorità per far luce su questo crimine. Per l'associazione, impegnata nella tutela e salvaguardia degli animali, questo furto rappresenta un grave danno per l'alimentazione e il benessere degli stessi.

La presidente esprime la sua profonda delusione per questo episodio e si augura che le autorità riescano a individuare i responsabili e a recuperare le scorte di cibo rubate il prima possibile. Nel frattempo, farà il possibile per fornire agli animali il supporto necessario per superare questo difficile momento.

La presidente Anna Rita Melfitani ringrazia tutti coloro che hanno manifestato solidarietà e supporto nei confronti dell'associazione e invita la cittadinanza a prestare attenzione a questo episodio e a segnalare eventuali informazioni che possano essere utili alle indagini.