Furto durante il Pride, rubato il telefono cellulare di Antonino: "Non rappresenti la mia città"

Doveva essere un giorno di festa, di sorrisi e colori, di amore e rumore. Effettivamente così è stato. Tuttavia, al cantante Antonino Spadaccino, uno dei cinque padrini della parata del Pride del 10 giugno, durante l'evento gli è stato sottratto il telefono cellulare.

Con un messaggio video pubblicato sui social l'artista vincitore della dodicesima edizione di 'Tale e Quale Show' e di 'Amici' di Maria De Filippi nel 2004, che il 13 agosto prossimo si esibirà in Piazza Cavour nell'ambito della rassegna 'Foggia Estate', ha denunciato il furto evidenziando come gli stiano arrivando dei video dove si vede l'autore materiale del furto, ripreso mentre gli sfila lo smartphone dalla tasca destra.

"E' una cosa che mi spiace sia accaduto nuovamente nella mia città. Una persona che fa un gesto del genere non rappresenta assolutamente Foggia, Un soggetto come questo non rappresenta la mia città. Ringrazio già da ora le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per riconoscerlo".