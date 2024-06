Non c'è pace per Ferrovie del Gargano: rubati altri cavi di rame lungo i binari San Severo-Apricena

Per Ferrovie del Gargano non c'è pace: anche nella notte del 9 agosto i predoni del rame hanno fatto visita ai binari del tratto ferroviario che collega San Severo ad Apricena. Sono stati divelti e asportati altri 35 metri di cavi. Come ha spiegato l'azienda sui suoi canali ufficiali, "fortunatamente la domenica non sono previsti collegamenti come da orario per cui non ci sono state ripercussioni sul servizio".

I tecnici di di FerGargano ed Rfi hanno provveduto a ripristinare il collegamento. "Nonostante i servizi di sorveglianza siano stati incrementati, purtroppo non si riesce a fermare l’azione di questa gente che si sposta lungo la tratta per evitare controlli" evidenziano.

Si tratta del sesto furto denunciato in poche settimane dall'azienda del settore trasporti. Oltre ai disagi, pesano e non poco le ripercussioni economiche e sulla riorganizzazione dei servizi.