Sfregio ad una imprenditrice, delinquenti le rubano due cavalli: "Miserabili, crudeli e senza valore"

Non c’è pace per Giovanna De Cato, l’imprenditrice di San Nicandro Garganico che anni fa, in contrada Don Luca, ha messo su un B&B in un luogo che si caratterizza per le vacanze equestri e a contatto con la natura. Nell’estate 2020, su queste colonne, aveva meditato di gettare la spugna e chiudere il suo Giò Horses (leggi qui).

Questa volta l’imprenditrice denuncia il furto di “due splendidi cavalli a cui ero molto affezionata”. Le sono stati rubati il 4 gennaio. Da allora, spiega, “sto vivendo uno stato di angoscia, desolazione, tristezza infinita. Non avevano un vero valore economico, ma un grande valore affettivo”. E ancora, “davvero non me lo spiego perché deve esistere sulla faccia della terra gente così miserabile, crudele e senza valore. Prendersela con degli affetti personali”.

Giovanna De Cato lancia un appello a chiunque avesse notizie o sappia qualcosa: “Può informarmi, resterà anonima ogni informazione ricevuta, anche se è capitato nelle mani di qualche amico commerciante ignaro di tutto o se si trovano ancora vivi”.