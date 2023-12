Aiutateci a ritrovare la nostra Siria, una cavalla di 22 anni rubata nella notte del 26 dicembre a Troia, in località Giardinetto. Siamo addolorati e preoccupati per lei e per i nostri bambini a cui è stato rubato il Natale. Aiutateci a riportarla a casa dalla sua famiglia e a far tornare a sorridere i bambini, che l'aspettano.