Rubati cassonetti della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche

Si concluderà il 23 marzo la consegna nel centro storico e nei quartieri Settecenteschi dei cassonetti per le utenze non domestiche interessate dal nuovo servizio di raccolta porta a porta a Foggia.

Tuttavia si registra uno spiacevole episodio denunciato questa mattina dalla sindaca Maria Aida Episcopo nel corso di una conferenza stampa e confermato a Foggiatoday dall'assessore Lucia Aprile: il furto di alcuni cassonetti avvenuto in zona Ferrovia, evidentemente lasciati all'esterno dell'attività commerciale, nonostante l'amministrazione comunale abbia invitato le attività a tenerli dentro.

Il 4 marzo, lo ricordiamo, è iniziata la distribuzione delle attrezzature, suddivisa in quattro fasi: si è partiti dall’anello esterno che comprende il Villaggio Artigiani, rione Martucci, rione Diaz, San Pio X, la ‘Macchia Gialla’, San Lorenzo, il Cep, Ordona Sud, la Città del Cinema, San Ciro, il rione Biccari, il Policlinico Riuniti e il rione Candelaro, per un totale di 684 utenze non domestiche servite. Il servizio di raccolta in queste zone è cominciato giorno 10.

La seconda fase, dall’11 al 16 marzo, ha riguardato il cosiddetto anello interno, vale a dire il centro, con altre 697 utenze non domestiche. Qui il servizio degli operatori di Amiu ha preso il via il 17.

A fine mese, le attrezzature arriveranno anche nella zona industriale e nelle borgate (92 utenze), che saranno le ultime a partire con la raccolta, indicativamente l’1 aprile.