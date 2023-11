Ladri nel convento di Serracapriola. Cassaforte nel mirino, lo sdegno della comunità: "Atto indefinibile"

Ladri in convento durante la celebrazione liturgica in Santa Maria in Silvis. E' successo nella serata di ieri, all'interno del Convento dei Frati Cappuccini di Serracapriola.

Ieri sera, nel corso della cerimonia dedicata a Padre Matteo D'Agnone, le cui spoglie mortali sono custodite proprio nel Convento dei Cappuccini, ignoti si sono introdotti nella struttura forzando la porta di un ingresso secondario per poi arrivare nella stanza deputata ad ospitare le visite del Ministro Provinciale, manomettendo sia una cassaforte che l'impianto di videosorveglianza. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire ai responsabili.

"Sembra che i ladri siano andati a colpo sicuro o, più semplicemente, si tratta di un colpo premeditato", commenta Romeo Velotti, presidente del Comitato pro convento di Serracapriola. "Condanniamo il vile ed indefinibile atto auspicando che non solo gli autori di tale gesto vengano assicurati alla giustizia ma che soprattutto questo serva da monito ai più pensanti che un posto come quello non deve essere abbandonato a sé stesso, rimarcando la necessità che il Convento torni a 'nuova vita' nell'interesse delle comunità di Serracapriola e Chieuti, che non poco hanno fatto e fanno per il nostro amato Convento", conclude.