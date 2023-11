A Foggia rubano anche le casette dei gatti: "Non cambierà mai nulla"

Nemmeno i gatti, "nella civilissima Foggia", dormono sonni tranquilli. Anna Rita Melfitani, presidente dell'associazione 'Guerrieri con la Coda', questa mattina ha denunciato il furto di due casette dei gatti, imputando la responsabilità del maltolto a una donna. "Ce l'hanno fatto proprio sotto gli occhi, abbiamo dei sospetti".

Nei giorni scorsi era stato trovato cibo avariato, tant'è che l'associazione animalista aveva affisso un cartello con su scritto: 'Vietato mettere cibo ai gatti, c'è già chi se ne prende cura'. "Foggia non cambierà mai, con tutti i nostri buoni propositi. Tanti sacrifici per non concludere niente".