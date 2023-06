Furto nella caserma dei vigili del fuoco: rubato camion carico di gasolio

+ Ultima ora + Il mezzo è stato ritrovato (clicca qui per saperne di più)

Nemmeno i vigili del fuoco di Foggia possono dormire sonni tranquilli. Nella notte appena trascorsa, quella dei festeggiamenti per la vittoria in rimonta e ai rigori del Calcio Foggia 1920 a Pescara e l'accesso in finale playoff contro il Lecco, che potrebbe valere l'accesso alla serie B, si è verificato un episodio spiacevole: ignoti hanno portato via un camion carico di gasolio parcheggiato all'interno della caserma dei vigili del fuoco di via Napoli. Sul posto Finanza e Carabinieri.