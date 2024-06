Trenta minuti di terrore, l'irruzione dei ladri in casa e le violenze: "Mamma e mia sorella sotto choc"

Nella puntata del 30 maggio 'Storie Italiane' si è occupata della violenta aggressione avvenuta alle porte di Zapponeta (il video), in una casa di campagna, ad opera di almeno cinque persone che hanno aggredito l'anziana proprietaria e le due figlie.

Il bottino in contanti sarebbe magro, atteso che, come evidenziato da una delle due figlie davanti alle telecamere del programma condotto da Eleonora Daniele: di mille euro, ovvero la pensione che la proprietaria 76enne aveva ritirato il giorno prima. Tuttavia, il commando ha portato via monili d'oro per svariate migliaia di euro.

Un mese prima qualcuno aveva già provato ad entrare in casa forzando la porta-finestra della camera da letto: "Non ci sono riusciti perché è un'inferriata e hanno desistito" ha sottolineato Lucia, una delle due sorelle: "Mia madre è provata, è ancora sotto choc, così come mia sorella. Ha una frattura al piede sinistro, un trauma alla gamba destra e anche alla testa" dice.

Una delle tre vittime del furto ha raccontato quei terribili momenti interrotti dall'arrivo dell'altro fratello e della vigilanza, istituto al quale era collegato l'allarme: "Verso le 2.30 mia madre ha sentito dei rumori e un odore acre. Ha visto delle scintille, è venuta in camera svegliandoci e chiedendoci se anche noi sentissimo rumori e odori. Sono uscita fuori e non ho notato niente di strano. Poi mi sono portata lateralmente ma non ho notato niente, mi sono portata un po' più avanti per vedere se sul balcone ci fosse qualcuno, qualche animale. Li mi sono trovata una fila di persone vestite di nero, si vedevano solo gli occhi, erano attaccati alla parete per non farsi notare. Non abbiamo fatto in tempo a entrare e a chiuderci perché hanno forzato la porta e fatto irruzione in casa"

I malviventi avrebbero detto di essere delle forze dell'ordine e che avrebbero dovuto compiere una perquisizione e verificare delle cose. Per azzittirla, l'anziana donna è stata aggredita fisicamente mentre una delle due sorelle è stata spinta: "Ho chiesto di mostrarmi il tesserino. Mi ha detto di stare zitta e mi spingeva, volevano rinchiuderci ognuna in una stanza diversa. Volevano soldi e oggetti di valore"

Prima di fuggire a bordo di auto di grossa cilindrata, i malviventi hanno minacciato con l'arma un parente - figlio della donna aggredita - nel frattempo allertato dalle donne, ed esploso dei colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio.