Rubano segnaletica stradale, l'assessora pubblica le foto in rete: “Ecco chi vuole il male di Cerignola"

“Ecco chi vuole il male di Cerignola. Microcriminali crescono”. L’assessora Teresa Cicolella è una furia, e sui social denuncia - con tanto di foto - il furto di alcuni cartelli della segnaletica stradale, asportati dalle strade di Cerignola. “Queste foto ritraggono due vandali intenti a rimuovere e portare via la segnaletica verticale di via Pisa, incrocio via Borsellino, che domani dovrà essere necessariamente riposizionata a spese dei cittadini”, spiega l'assessora alla Legalità e Sicurezza. Avviati intanto gli accertamenti per risalire all’identità dei due soggetti: “attraverso il sistema di videosorveglianza, cercheremo di risalire ai responsabili di tale inqualificabile comportamento”, conclude.