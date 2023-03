Vergognoso in piazza Giordano, passante deruba artista di strada: "Nessuno è intervenuto, questa è Foggia"

E' tornata a Foggia per esibirsi, come spesso faceva, in strada, tra la gente, ma ieri sera intorno alle 20.45, in Piazza Giordano, vicino al Bar Haiti, una persona le ha portato via il cappello con all'interno il denaro. In quattro anni e mezzo è la prima volta che qualcuno si è permesso di compiere un gesto così vergognoso: "Dove è successo? Proprio qui. Sono arrabbiatissima".

Sostiene che nessuno sia intervenuto nessuno, ad eccezione di un solo passante che avrebbe preso le sue difese, e che non si esibirà più nella sua città: "Non canterò più, mi hanno mandato i vigili e avevo risolto, questi sono dispetti che mi stanno facendo, non metterò più piede. Ho paura, perché ho avuto la conferma che c'è tanta cattiveria. Sono molto mortificata, se ne sono fregati tutti. Questa è Foggia, c'è tanta cattiveria e gelosia. Tante persone ce l'hanno con me ma non so il motivo".