/ Via Manfredonia

Ladri spietati in città, rubano cibo e ciotole dal canile: "Siete criminali, verognatevi!"

Furto in via Manfredonia a Foggia. L'amara scoperta questa mattina da parte dei volontari. E' stato portato via tutto il cibo (umido e secco) dei cani insieme alle ciotole, ai carrelli/carriola e finanche un tombino