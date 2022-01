Ladri sorpresi a 'spolpare' lo scheletro del Teatro Mediterraneo: hanno provato a portar via i cancelli

Furto di cancelli nella struttura, abbandonata da tempo, del Teatro Mediterraneo, a Foggia. Il fatto è successo questa mattina, quando una pattuglia Era Ambiente Nita ha sorpreso due persone intente a rubare cancelli di ferro dal teatro all'aperto di via Galliani.

Immediato, quindi, l'intervento degli operatori: recuperata l'intera refurtiva, mentre i due ladri sono riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenute anche pattuglie di carabinieri e polizia locale per gli adempimenti del caso.

Non è la prima volta che la struttura, che in passato brillò ospitando star internazionali, diventa facile preda di furti e ruberie: nel corso degli anni, infatti, il teatro all'aperto che ospitò artisti del calibro di Bob Dylan, Robben Ford, Pino Daniele e Claudio Baglioni, è stato 'spolpato' di tutto, dagli arredi alle strumentazioni. E di quello che il 'Mediterraneo' non è rimasto più nulla (guarda il video).