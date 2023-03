Altro che prevenzione, rubato a Cerignola il camper per la diagnosi in piazza: "Vergogna indicibile"

"Come Amministrazione avevamo promosso la settimana del cuore con uno screening gratuito in piazza Matteotti, affinché i cittadini potessero effettuare liberamente un elettrocardiogramma in un camper attrezzato. Purtroppo, questa notte dei balordi hanno rubato il Camper dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari parcheggiato in una via centrale di Cerignola".

Queste le poche parole, piene di rabbia e vergogna, con cui la vicesindaca Maria Dibisceglia spiega sui social perchè l'iniziativa di prevenzione è naufragata: "È una vergogna indicibile e chi si è macchiato di questo reato dimostra di essere doppiamente osceno perché ha sottratto un bene altrui e perché ha privato centinaia di persone di un esame che spesso si rivela salvavita. Il disprezzo per questa gentaglia è comunque limitativo di ciò che in questo momento provo", conclude.

Solo pochi giorni fa, un altro furto "eclatante" ha scosso la comunità ofantina: si tratta del furto registrato nella parrocchia del Cristo Re, dove ignoti hanno trafugato le offerte dei fedeli (circa 1000 euro), una statua del Bambin Gesù col suo prezioso abito e la corona dorata che cingeva la testa della statua del Cristo (continua a leggere)