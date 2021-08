Furto sui generis a Cerignola: entra in due appartamenti ed esce con una caldaia e un trasportino per animali

Lo hanno sorpreso mentre usciva da una palazzina di Corso Aldo Moro a Cerignola, incappucciato e con un carrellino con su una caldaia, un dvr ed un trasportino per animali. Per questo motivo, su segnalazione di un furto in corso, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell'arma hanno constatato che gli oggetti erano stati asportati da un appartamento disabitato poiché in ristrutturazione e dall’esterno di un altro appartamento abitato.

Dichiarato in arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia nei suoi confronti ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.