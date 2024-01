Paziente disabile derubato nella stanza dell'ospedale: ladro approfitta di una visita per rubargli il borsello

Furto nel reparto di Nefrologia del Policlinico Riuniti di Foggia di viale Luigi Pinto. Vittima dell'accaduto un paziente trapiantato di rene che lunedì 29 gennaio, dopo aver effettuato una visita, al ritorno in stanza non ha più trovato il borsello con all'interno la carta d'identità, la tessera sanitaria, 350 euro, il tesserino d'invalidità e un mazzo di chiavi. Chi ha agito, approfittando dell'assenza dell'uomo, diversamente abile, avrebbe portato via anche un paio di occhiali da sole graduati.

"Ammettiamo che c'è stata un po' di negligenza da parte di mio suocero che non avrebbe dovuto lasciare la stanza "incustodita", ma trattandosi di un ospedale e soprattutto di un reparto non proprio accessibile a tutti, ha creduto di poter stare tranquillo".

Nella serata di ieri un signore ha contattato la nuora di Salvatore, mettendola al corrente del ritrovamento del borsello con dentro le chiavi: "Spero vivamente che possiate almeno voi dare voce a questi spiacevoli episodi, in quanto non basta che una persona ha gravi problemi di saluti, deve anche subire questo", questo l'appello di Angela, che ha sporto denuncia presso i carabinieri.