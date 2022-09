Incredibile furto in centro: il proprietario è in casa, ladro entra e ruba un borsello

Incredibile furto in una traversa di via Manzoni a Foggia. Un ladro si è intrufolato in un appartamento approfittando di un attimo di distrazione del proprietario, che in realtà era impegnato a ritinteggiare le pareti del bagno. In pochissimi secondi un soggetto è entrato dalla finestra, ha acciuffato un borsello di colore grigio appeso alla scala - con dentro le chiavi, i documenti personali e un cellulare - e si è dileguato in un battibaleno. "Colpiscono sempre le stesse zone, fate attenzione. Volevo avvisare i cittadini onesti di Foggia rimasti, di chiudere sempre porte e i cancelli di casa. Oggi è toccato a noi, fate molta attenzione"