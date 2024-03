Foggiana derubata mentre cena in un ristorante: ladro inseguito dagli amici e arrestato dalla polizia

Una 27enne di Foggia è stata vittima del furto di una borsa compiuto da un ladro a bordo di una bicicletta. Il fatto è avvenuto in via Ascoli Piceno a Roma, nel quartiere Pigneto, intorno alle 22 di domenica 10 marzo mentre la vittima stava cenando con gli amici in un ristorante.

Come riporta RomaToday, prima di entrare in azione il malvivente ha approfittato di un attimo di distrazione del gruppo composto da quattro persone, in quel momento sedute attorno a un tavolo del locale.

Il malvivente è stato dapprima inseguito dagli amici, successivamente intercettato, perquisito e arrestato dalla polizia in via Casilina. L'uomo, un 36enne di Santa Marinella noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere id furto aggravato.

Nei suoi pantaloni sono state trovate due carte bancomat e la tessera sanitaria di proprietà della 27enne, che ha sporto denuncia.