Ruba tre bici ma non fa i conti con la telecamera: "Una l'avevamo appena regalata a nostro figlio"

Salve Foggiatoday, un soggetto questa notte 16 novembre, a Foggia, intorno alle 2.30 ha portato via una bicicletta da uomo color grigio, un'altra da donna verde acqua e soprattutto, quella, dello stesso colore della bici della madre, che avevamo appena regalato a nostro figlio. Evidentemente non si è accorto della telecamere di videosorveglianza che lo ha immortalato in pieno volto. Gli chiedo la cortesia di riconsegnare le biciclette, altrimenti mi vedrò costretto a rivolgermi alla polizia.

"Vada a lavorare come facciamo noi gente onesta".