Bici del parroco rubata durante la messa riconsegnata a Don Nando

È stata ritrovata la bicicletta rubata questa mattina presso la Chiesa di Cristo Re durante le celebrazioni in onore di Santa Rita, ad opera di un ragazzo che si era introdotto nell'oratorio approfittando della messa.

L'assessore alla Sicurezza del Comune di Cerignola, presente in chiesa in quel momento, aveva invitato i cittadini in possesso di informazioni utili a collaborare pienamente con le autorità competenti.

Nel pomeriggio il lieto fine comunicato dai Salesiani Don Bosco sulla pagina Facebook 'Ora c'è'. "Nonostante questi episodi spiacevoli il nostro cancello resterà sempre aperto per tutti, soprattutto per queste persone".