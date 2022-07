Da Bologna alla Capitanata per omaggiare il figlio scomparso, ignoti gli rubano la bici: "È disgustoso"

Agli amici di Monte Sant’Angelo e non solo, chiedo di darmi un piccolo aiuto. È successa una cosa mai sentita prima di oggi da quando vado in bici,una di quelle cose disgustose per tutto il territorio.

Degli Amici sono venuti giù da Bologna in bici e, dopo aver tagliato il Tavoliere passando per San Severo, San Marco, San Giovanni Rotondo, hanno fatto tappa a Monte Sant’Angelo ed è qui che è successo una di quelle cose raccapriccianti. Ebbene sì, hanno rubato una bici da Corsa da un Camper parcheggiato sotto la Chiesa di San Michele Arcangelo.

Il proprietario della bici,15 giorni fa ha perso il figlio di soli 23 anni in un incidente stradale e, insieme agli altri, ha voluto fare questo viaggio in sua memoria. Quindi, chiunque sia stato che si mettesse la mano sulla coscienza.