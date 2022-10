Tagliano la catena e rubano la bici di un bimbo: il furto davanti alla scuola 'Parisi'

Tagliano la catena e rubano la bicicletta di un bambino. E' accaduto a Foggia, davanti la scuola 'Parisi-De Sanctis': come tutte le mattine, il suo piccolo proprietario era arrivato a scuola con la sua due-ruote, l'aveva assicurata al cancelloed era entrato in classe per seguire le lezioni.

Ma all'uscita ha trovato solo la catena spezzata con una tronchesina. Grande l'amarezza del ragazzino, che ha 12 anni e frequenta la seconda media. I familiari lanciano un appello per ritrovare il mezzo: "Lo usa per andare a scuola, al corso di musica, al calcetto. E' molto legato alla sua bici e quando non l'ha trovata è rimasto malissimo". La speranza, ora, è che qualcuno possa ritrovarla, oppure che chi l'ha presa la restituisca al proprietario.