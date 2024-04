Ragazzino in lacrime dopo il furto della bici. I familiari: "Grazie ai foggiani per la vicinanza"

Semmai ce ne fosse stato davvero bisogno, ancora una volta i foggiani hanno dimostrato di avere un cuore grande e di sapersi stringere attorno alle persone che stanno attraversando un momento difficile. E' esattamente quello che è accaduto con la vicenda del ragazzino che venerdì scorso ha subito il furto della sua bici ad opera di due soggetti, tra cui una ragazza, mentre in Corso Giuseppe Garibaldi stava osservando le vetrine di un negozio di giocattolo.

Episodio segnalatoci da una insegnante che ha assistito al pianto della giovane vittima: "Non posso più comprare un'altra bici". Parole che hanno fatto breccia nel cuore di tanti foggiani, molti dei quali si sono rivolti alla nostra redazione mettendosi a disposizione per comprare o regalare una nuova bici, come ad esempio Fabrizio e Benedetto (ma non sono gli unici). O come Rosa che ha pensato di avviare una raccolta fondi pari al prezzo di una bicicletta, direttamente presso un'attività commerciale o tramite crowdfunding.

La famiglia, pur volendo rimanere anonima, non ha resistito alla tempesta di solidarietà e vicinanza, tanto da farci pervenire un messaggio in cui sostanzialmente ci ringraziano per aver dato spazio alla vicenda e ringraziano tutti coloro che in qualche modo si sono fatti avanti e manifestato interesse: "Questi sono

i veri foggiani. La stragrande maggioranza di persone perbene, sensibili e con un grande cuore. Grazie".