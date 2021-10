Ladri non lasciano in pace nemmeno i volontari: rubata anche l'ultima della quattro bici in uso a un'associazione di Orta Nova

La Misericordia Orta Nova si è vista costretta a interrompere il servizio di bike sharing a causa dei ripetuti furti subiti. "Purtroppo il nostro messaggio ecologico di condivisione dei beni strumentali è stato mal interpretato da qualcuno che si è approfittato dell'opera dei volontari e delle volontarie".

Quattro le bici sottratte alla associazione, l'ultima la scorsa sera quando qualcuno si è introdotto all'interno della sede per asportare un mezzo dallo stallo riservato. "Affideremo le immagini della videosorveglianza alle autorità competenti, allegando denuncia, ma nel frattempo, a causa della quasi totale assenza di biciclette dobbiamo per forza interrompere il servizio che stava permettendo alla nostra associazione di fare una piccola transizione ecologica, visto che anche i volontari per i loro servizi quotidiani ne usufruivano. Confidiamo nella vostra benevolenza e nelle vostre donazione per poter riavviare quanto prima questo servizio tanto apprezzato"