Scavalca il cancello e ruba una bici in un giardino privato: la scena ripresa dalla videosorveglianza

Si è introdotto in un giardino privato scavalcando il cancello, per imbracciare in pochi secondi una bicicletta e passarla al complice, che lo attendeva all’esterno.

È successo venerdì 19 luglio nei pressi di corso Roma a Foggia. Le immagini del furto sono state catturate dalle telecamere di videosorveglianza.

Mentre il ladro scappa, una donna si accorge di lui, ma ormai è troppo tardi.

Solo qualche giorno fa, un furto simile era avvenuto a pochi metri di distanza, in via Molfetta, anche in questo caso registrato dalle telecamere.