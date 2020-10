Furto a un bar del Villaggio Artigiani: ladri disattivano le telecamere e fuggono con denaro e stecche di sigarette

E' ancora da quantificare il bottino del furto messo a segno la scorsa notte in un bar del Villaggio Artigiani, alla periferia di Foggia.

A fare l'amara scoperta, sono stati gli stessi prorietari che, al momento dell'apertura, hanno trovato l'ingresso forzato e hanno lanciato l'allarme. Dal primo sopralluogo di furto, i malviventi sarebbero fuggiti con stecche di sigarette e il denaro presente in cassa, al momento non ancora quantificato.

Prima di agire, i ladri hanno disattivato l'allarme e l'impianto di sorveglianza, così da poter agire indisturbati. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona e lungo la via di fuga utilizzata dai ladri.