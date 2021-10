/ Via Piave

Si intrufola in un bar, scatta l'allarme e resta intrappolato nel locale che voleva svaligiare. Finisce male il furto messo a segno la scorsa notte, in danno del bar 'Caffetteria italiana' di via Piave, a Foggia.

Il fatto è successo poco prima delle 2: immediato l'alert inviato alla Centrale operativa della vigilanza privata 'Whatchman Eye' che ha inviato una sua pattuglia sul posto e ha allertato la polizia. Dalle immagini video, si notava una persona con il volto travisato ancora all'interno della caffetteria: i movimenti dell'uomo sono stati riferiti agli agenti che hanno fermato ial soggetto, la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.