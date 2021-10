Rubano bagagli sul 'Frecciargento' in sosta a Foggia, ma le telecamere riprendono tutto: incastrati

Uno dei due è stato fermato nell’atrio biglietteria della stazione, mentre l’altro è stato rintracciato a Torremaggiore. Risponderanno di furto aggravato in concorso

Rubano bagagli sul 'Frecciargento' Roma-Lecce in sosta a Foggia, ma le telecamere riprendono tutto: indagati due cittadini marocchini, senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso.

In particolare, a seguito del furto di due bagagli avvenuto la settimana scorsa, gli agenti della polizia ferroviaria hanno avviato un’attività investigativa che ha permesso di individuare i due uomini, anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in stazione.

Uno dei due è stato fermato nell’atrio biglietteria della stazione, mentre l’altro è stato rintracciato, con la collaborazione di personale del Commissariato di San Severo e degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Puglia Settentrionale”, nel Comune di Torremaggiore.