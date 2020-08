Scende dall'auto per buttare l'immondizia, ladro-rapinatore ne approfitta e gliela porta via con la forza

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta di Capitanata, una donna ultrasettantenne è stata rapinata della sua auto, una Citroen C1, in via Pietro Nenni a Foggia. La vittima è scesa dal veicolo per buttare l'immondizia in un cassonnetto dei rifiuti, ma è stata sorpresa alle spalle e spintonata da un soggetto che in pochissimi secondi si è messo alla guida del mezzo e ha premuto l'acceleratore facendo perdere le proprie tracce. Sul furto-rapina indagano le volanti della polizia

