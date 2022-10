Ennesima auto rubata in città: vittima un 80enne. La figlia: "Aiutateci a ritrovarla"

Ennesima segnalazione alla nostra testata di un furto d'auto. L'ultima in ordine di tempo è di una donna che attraverso le nostre colonne si rivolge ai foggiani, ai quali chiede una mano per ritrovare la Fiat 500 rubata a suo padre ieri sera, in via Monsignor Luigi Giussani.

La vittima, di 80 anni, ha sporto denuncia ai carabinieri. "Gli serve per andare a fare la spesa e per accompagnare mia madre a fare una terapia alla schiena. Ieri sera era venuto da me a prendersi l'ennesima prescrizione medica per degli esami che avevo richiesto al nostro medico di famiglia".

L'auto, di colore grigio scuro con il tettuccio bianco, è targata ESO65EJ.