Furto d'auto in via Castiglione: "Dentro c'erano oggetti di valore per me. Aiutatemi a recuperarli"

Salve FoggiaToday. Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio, in via Castiglione, è stata rubata la mia auto: una Lancia Delta nera targata EL926XW.

Nel bagagliaio, ahimé, avevo lasciato diverse cose tra cui un Pc Aus grigio perla in una valigetta bordeaux della Tucano; gli attrezzi per le ance del fagotto e la canna (materiale per strumento musicale); una borsa da weekend giallo ocra con scarpe, vestiti, trucchi e altri effetti personali; un paio di occhiali neri Gucci.

In molti dicono che a Foggia i furti d'auto siano all'ordine del giorno e che vengano prese per scopi ben precisi. Ormai è successo. Però, di ciò che era all'interno credo che questi ladri non se ne facciano nulla. Ma per me quegli oggetti hanno un grande valore. Nel vecchio pc ci sono tanti lavori fatti nel tempo e tanti ricordi, gli attrezzi per le ance e l'altro materiale per lo strumento sono oggetti usati solo dai fagottisti. Le mie scarpe sono numero 43, una rarità per una donna.

Ringrazio chiunque condividerà il mio appello. Magari sono ancora in tempo almeno per riavere indietro il contenuto della macchina.