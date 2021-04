16enne ruba auto ma incappa nei controlli dei carabinieri: acciuffato dopo un inseguimento durato 40 km sulla Termoli-San Severo

Il minore è stato denunciato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e riaffidato ai genitori. A suo carico è stata anche irrogata una sanzione amministrativa pari a 5.100 euro per guida senza patente

Rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse mosse contro un 16enne di San Severo denunciato dai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento lungo la strada che da Termoli conduce alla cittadina dell'alto Tavoliere.

In particolare, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila un 16enne con precedenti di polizia originario di San Severo: i militari avevanop un’utilitaria che, transitando lungo la Statale 16, alla vista del veicolo di servizio ha ingranato la marcia in direzione sud per eludere l'eventuale controllo.

Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato anche diverse manovre pericolose per la pubblica incolumità al fine di sottrarsi al controllo ed assicurarsi l’impunità, terminato solo dopo circa 40 chilometri all’ingresso del Comune di San Severo, quando il giovane - visto anche il sopraggiungere di un equipaggio della polizia atradale in supporto all’Arma - ha abbandonato il mezzo fuori dalla carreggiata tentando la fuga a piedi per le campagne limitrofe, venendo però bloccato dai militari.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che l’autovettura era stata rubata poco prima a Vasto, mentre era parcheggiata in strada. Nel corso degli eventi, per fortuna, nessuno è rimasto ferito e non è stato arrecato alcun genere di danno a terzi. Pertanto il veicolo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario mentre il minorenne è stato riaffidato ai genitori dopo la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. A carico del

16enne è stata anche irrogata una sanzione amministrativa pari a 5.100 euro per guida senza patente poiché mai conseguita.