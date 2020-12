"Siete omuncoli". Choc a San Severo: rubata l'auto dei medici covid a domicilio, dentro farmaci e attrezzature

Accade a San Severo. Il sindaco: "Questo non deve comportare il rallentamento dell’attività: il Comune mette sin da subito i pochi veicoli di sua proprietà a disposizione dell’Asl per dare seguito all’assistenza ai malati covid non ospedalizzati"