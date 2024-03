Esce dal ristorante e vede la sua auto trainata via: "Al ladro, al ladro", arrestati due soggetti

E' stato ristretto nel carcere di Foggia il 40enne di Andria che insieme ad un concittadino 23enne incensurato finito agli arresti domiciliari, sono stati sorpresi dalla polizia mentre a Trani stavano smontando un'auto di grossa cilindrata risultata rubata mentre il proprietario era a cena in un ristorante. Era stata la vittima a lanciare l'allarme, atteso che uscito dal locale ha notato il suo veicolo allontanarsi trainato da un'altra auto

Diramata la nota via radio, le Volanti hanno raggiunto una contrada dell’agro andriese conosciuta quale luogo di cannibalizzazione delle autovetture rubate in tutta la provincia, prima in Italia per reati di questa natura. Qui hanno trovato due soggetti intenti a smontare alcune parti dell'auto rubata, parcheggiata poco distante ad un'altra utilizzata come “ariete” per il furto.

Colti di sorpresa dagli agenti, i due hanno provato ad opporsi all’arresto tentando la fuga aggredendoli con colpi al volto. I poliziotti sono riusciti a immobilizzarli, arrestandoli per furto aggravato di autovettura, ricettazione di targhe rubate, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

All’interno dell’auto utilizzata per il furto, con le targhe applicate appartenenti ad altro veicolo rubato sono stati rinvenuti e sequestrati dodici centraline, 10 chiavi di accensione di auto; targhe contraffatte; radio ricetrasmittenti; un flex ed altri attrezzi da lavoro e da scasso, uno jammer.