Rientrano dall'Abruzzo con un'auto rubata, ma non superano il casello di Poggio Imperiale: affiancati e bloccati dalla polizia

Due 17enni e un 37enne di San Severo sono stati denunciati per ricettazione di veicoli in concorso. Erano già noti per lo stesso tipo di reato. I tre sono stati sorpresi ieri mattina sulla A14 in agro di Lanciano.

A insospettire gli agenti il fatto che viaggiassero incolonnati e a velocità bassa con auto di grossa cilindrata, come se fossero alla ricerca di qualcosa o stessero per compiere illeciti nei pressi delle aree di servizio. Questo dettaglio non è sfuggito ai due equipaggi autostradali, che nel fratemmpo avevano già avviato le attività investigative per riuscire a capire i motivi della loro presenza nel Chietino.

I conducenti dei veicoli, dopo una brevissima sosta nell'area di servizio Trigno, hanno ripreso la marcia verso sud, cercando di dileguarsi, agevolati dall'intenso traffico. Gli agenti si sono messi sulle loro tracce, seguendoli fino al casello di Poggio Imperiale. Nelle fasi concitate del fermo dei veicoli hanno affiancato i fuggitivi, riuscendo a bloccarli.

Ai poliziotti i tre hanno dato risposte vaghe sui motivi della loro presenza in Abruzzo. Dopo immediati accertamenti di polizia giudiziaria, sono stati trovati elementi utili per l'accertamento dei reati. Uno dei due 17enni era alla guida di una Reanult Scenic, poi risultata rubata a Silvi Marini. A bordo di un altro veicolo, che risultava noleggiato a Foggia, c'erano il 37enne e l'altro ragazzo.

Nelle due auto, gli agenti hanno trovato, abilmente nascosti nell'abitacolo, alcuni arnesi da scasso modificati per forzare le portiere delle auto e una ricetrasmittente utilizzata per le comunicazione con gli altri complici. In più, il maggiorenne aveva una piccola quantità di cocaina, per uso personale.

I tre sono stati condotti nella sottosezione autostradale di Vasto-sud e, dopo essere stati identificati tramite foto-segnalamento, sono risultati già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in particolare per furti di auto nelle regione della dorsale adriatica.

Nella stessa mattinata i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre i responsabili dei reati sono stati denunciati per ricettazione di veicoli in concorso di persone oltre ad altri reati che l’autorità giudiziaria ravviserà dall’attività d indagine ancora in corso.

Nel frattempo, sono stati allertati i familiari dei due minori, poi affidati ai genitori.