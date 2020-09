Poliziotti sventano il furto di un'auto: ladri in fuga a tutto gas su uno scooter, contromano e su un marciapiede

Sorpresi mentre tentano di rubare un'auto sosta: furto sventato dalla polizia, fuga a tutto gas per due giovani foggiani.

E' accaduto la scorsa notte, in via Acquaviva, a Foggia: intorno alle 2, gli agenti delle 'Volanti', transitando lungo la via, hanno udito un urlo e osservando meglio hanno sorpreso due giovani sul marciapiede che si nascondevano dietro le auto parcheggiate.

I due, alla vista dei poliziotti sono scappati in diverse direzioni a bordo di scooter, salendo sui marciapiedi in contromano e facendo perdere le loro tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da un controllo più approfondito, gli agenti hanno rinvenuto sia l’autovettura che presentava segni di effrazione sullo sportello lato guida, che un cacciavite abbandonato dai due malfattori proprio nel punto in cui hanno iniziato la fuga. Indagini in corso per risalire all'identità dei due giovani.