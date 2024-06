Tre minuti e i ladri portano via un suv da 40mila euro: il segnale Gps si ferma a Cerignola

Sono bastati solo tre minuti a due malviventi per forzare la portiera di un'automobile, un suv Ford Kuga del valore di circa 40mila euro, introdursi nell'abitacolo, mettere in moto e fuggire in direzione sud. A bordo solo uno dei due ladri mentre l'altro torna verso il veicolo con il quale sono arrivati.

Sono da poco passate le ore 3 della notte di martedì 18 giugno quando le telecamere di un'attività di via Nazionale Adriatica sud, nella zona di San Silvestro a Pescara, inquadrano l'arrivo dei banditi.

Con il cappellino in testa ma senza il volto travisato, si avvicinano a una Ford Kuga parcheggiata lungo la strada. Uno dei due forza la portiera del conducente e in pochi secondi è dentro. L'altro fa qualche manovra nella parte anteriore del veicolo e dopo entra. Passano meno di due minuti e l'automobile viene messa in moto.

Uno dei due fa retromarcia e va via in direzione sud mentre l'altro si allontana per riprendere la vettura con la quale sono giunti sul posto.

Vittima del furto una donna che vive in zona e che in mattinata ha allertato le forze dell'ordine.

Nel frattempo il suv era già finito nella zona di Cerignola, come segnalato dall'app che le dice in tempo reale la posizione del veicolo.