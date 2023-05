Auto degli sposi rubata durante il matrimonio

Sgomento e incredulità a San Nicandro Garganico per la notizia del furto dell'autovettura di una coppia di sposi messo a segno durante i festeggiamenti del loro matrimonio presso una sala ricevimenti del Foggiano.

Profonda solidarietà e compassione nei confronti della vittima e della sua famiglia, è stata espressa dalla Confcommercio locale presieduta da Matteo Florio alla vittima, nonché numero uno a San Nicandro Garganico dei giovani imprenditori dell'organismo di rappresentanza delle imprese. "Siamo profondamente addolorati per l'incidente che ha colpito uno dei nostri membri e comprendiamo il dolore e la frustrazione che questa situazione ha causato. Vogliamo assicurarli che non sono soli in questo momento difficile" si legge.

Tra centinaia di messaggi di auguri, non sono mancate le manifestazioni di solidarietà, a partire dalla Confcommercio sannicandrese: "Come associazione di imprenditori, ci impegniamo a sostenere i propri membri in ogni circostanza, soprattutto quando affrontano sfide e difficoltà inaspettate. Siamo solidali e pronti a offrire tutto il supporto necessario per aiutare il presidente Confcommercio giovani imprenditori di San Nicandro Garganico e la sua famiglia a superare questa situazione. Riconosciamo l'importanza di una comunità commerciale unita e fiduciosa e continueremo a lavorare instancabilmente per promuovere la solidarietà e la sicurezza dei nostri membri".

Il Presidente conclude: "Insieme, supereremo questa prova e rafforzeremo ulteriormente la nostra comunità imprenditoriale".