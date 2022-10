Fiumi e torrenti del Foggiano pieni di auto rubate e 'cannibalizzate': sono 3mila ogni anno, rischi e pericoli

Non solo rifiuti urbani dalla Campania, nei terreni del Foggiano, ma centinaia di auto rubate, cannibalizzate e abbandonate nei letti dei fiumi e torrenti della Capitanata. La denuncia di Giuseppe Marasco

Sarebbero migliaia le auto che ogni anno vengono abbandonate nei fiumi e nei terreni della Capitanata. Le vetture, rubate, vengono trasportate lungo i letti di fiumi e torrenti, smontate e abbandonate.

Come spiega Giuseppe Marasco, Guardia ambientale dei Civilis che senza sosta gira il territorio in cerca di reati ambientali, sarebbero circa 2/3000 le auto che vengono abbandonate, in un anno, nel territorio di Capitanata. Molte provenienti dal nord barese.

Abbiamo percorso il torrente Carapelle e trovato auto sparse ovunque. Oltre al danno ambientale, dato che inquinano il terreno e spesso vengono date alle fiamme contaminando anche l'aria, i veicoli sarebbero pericolosi anche in caso di forti piogge. Ostacolerebbero l'acqua che dovrebbe defluire nei letti dei fiumi, creando possibili esondazioni.

Marasco torna anche a parlare dell'ormai noto problema dei rifiuti urbani provenienti dalla Campania, del quale si è discusso, negli ultimi giorni, anche in Prefettura.