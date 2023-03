Le rubano l'auto mentre è al lavoro in ospedale: "Quando avrete bisogno vi curerò, ma resterete dei piccoli uomini"

Buongiorno FoggiaToday, vorrei riportavi la mia testimonia su quello che accade quotidianamente in questa città. Il 6 marzo, verso le 18:30, due baldi giovani si sono appropriati della mia Renault Clio, parcheggiata sotto casa in Vico arco Celentano, macchina danneggiata da un sinistro avvenuto il 2 marzo.

La denuncia è stata effettuata, le immagini delle telecamere di sorveglianza sono già a disposizione degli organi competenti. Il messaggio che vorrei far passare ad una città dove la maggior parte delle persone oneste e per bene deve avere paura, è proprio quello di reagire mettendo da parte la coltre di omertà che la ricopre.

La mia macchina, ormai, sono certa che sia stata già tagliuzzata. A me hanno recato un danno morale ed economico rilevanti, ma essendo una lavoratrice onesta, avrò modo di ricomprarla

Ai due giovani, spero che voi lo abbiate fatto per fame, la vera fame, quella che non ti fa dormire la notte, quella che ti dà i crampi allo stomaco ed inizi a tremare. Spero che lo abbiano fatto per pagare affitto e bollette, come fanno la maggior parte di noi. Siete in tempo per cambiare i vostri destini, per garantivi un futuro migliore, per voi e per le vostre famiglie, ma se fate questo, credo che anche loro abbiano una mente criminale come la vostra, quindi siete stati educati a farlo.

Messo da parte lo sgomento e la rabbia, perché tra le altre cose ero a lavoro in ospedale quando mi hanno contattata che la stavano portando via, io continuerò a lavorare, voi continuerete a delinquere nascondendo i vostri visi, e assicurandovi un futuro poco piacevole.

Dice un detto abbastanza comune che le montagne non si incontrano mai, ma le persone prima i poi lo fanno, e se ci dovessimo incontrare perché avrete magari bisogno di cure, io vi terrò anche la mano, vi rassicurerò, e vi farò anche un sorriso, ma ai mie occhi voi resterete sempre dei piccoli uomini che devono sempre avere paura perché hanno una vita già segnata ed un destino che prima o poi leggeremo sulle prime pagine dei giornali.

Grazie, scusate lo sfogo!